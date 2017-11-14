Для арктических поселков разработали передвижные мини-АЭС

Передвижные автономные атомные электростанции разработали российские ученые для отдаленных арктических поселков и месторождений. Об этом рассказал замгендиректора НИКИЭТ имени Доллежаля Александр Пименов в ходе Мурманской международной деловой недели, передает Murman.ru.

По его словам, вырабатываемая мини-АЭС электроэнергия будет в два раза дешевле (20 рублей за киловатт-час) той, что дает дизельные установки, работающие на привозном топливе. (30-50 рублей за киловатт-час).

В качестве примера конструкторы назвали передвижную установку «АТГОР», размещаемую на автомобильном полуприцепе. Она способна выдавать 3,5 мегаватт тепловой и 1 мегаватт электрической энергии. Срок службы установки — 60 лет. Перезагружать в нее ядерное топливо необходимо один раз в десять лет.