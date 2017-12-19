В Мурманск по спецзаказу привезли итальянские генераторы снега

Мурманский морской торговый порт закупил и установил четыре генератора снега, изготовленные по спецзаказу в Италии для работы в условиях Заполярья, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия во вторник, 19 декабря.

Мощные снеговые пушки смонтировали на высоких опорных конструкциях и будут включать при перегрузке угля в порту, чтобы препятствовать распространению пыли.

Установки также способны производить водяную пыль и распылять ее, так же как и снег, в радиусе 110 метров.

В следующем году порт планирует закупить еще четыре таких генератора. При этом стоимость их не уточняется.

15 декабря сообщалось, что в порту Мурманска осенью 2018 года запустят реактор первой в мире плавучей атомной станции Академик Ломоносов. Судно обеспечит электроэнергией Чукотку взамен Билибинской АЭС, энергоблоки которой выведут из строя.

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