Директор Мурманского рыбокомбината передал Путину план спасения отрасли

На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина представитель издания «Потребитель.ру» Михаил Зуб признался, что на самом деле является руководителем Мурманского рыбокомбината, передает b-port.com

«Я вас обманул... Это плохо, согласен. Мы [предприятие] три с половиной года землю жуем зубами. Мы рвемся, чтобы выжить», — сказал Зуб.

Он рассказал главе государства о проблемах в отрасли, в частности, о том, что принимаемые законы и подзаконные акты не дают развиваться перерабатывающим производствам. Затем директор рыбокомбината передал Путину 400-страничный план выхода из сложившейся ситуации.

«Мы должны продавать рыбу так же, как курицу. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска — 300 рублей, что мы издеваемся над людьми? Делайте со мной что хотите. Я сюда пришел незаконно», — отметил Михаил Зуб.

Путин, в свою очередь, заметил, что поддержка переработки не должна пойти в ущерб добычи, но он «разделяет озабоченность» директора комбината. Президент пообещал пригласить Михаила Зуба на производственное собрание, где будет обсуждаться эта проблема.

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