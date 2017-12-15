Песков отказался наказывать директора рыбокомбината за обман

Никаких санкций к руководителю Мурманского рыбокомбината Михаилу Зубу, принявшему участие в большой пресс-конференции Владимира Путина в качестве журналиста, применяться не будет. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается этого случая, конечно, это нежелательно с точки зрения смешивания жанров, все-таки пресс-конференция, она для представителей СМИ, но в данном случае, конечно, ни о каких санкциях речи идти не может», — отметил Песков.

Однако вопрос Зуба будет включен в перечень поручений президента, добавил он. Кроме того, по оценке представителя Кремля, в целом вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции, были «интересные, охватывали широкий круг тем».

14 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина представитель издания «Потребитель.ру» Михаил Зуб признался, что на самом деле является руководителем Мурманского рыбокомбината и попал на мероприятие «нелегально».

«Я вас обманул... Это плохо, согласен. Мы [предприятие] три с половиной года землю жуем зубами. Мы рвемся, чтобы выжить», — сказал Зуб.

Он рассказал главе государства о проблемах в отрасли, в частности, о том, что принимаемые законы и подзаконные акты не дают развиваться перерабатывающим производствам. Затем директор рыбокомбината передал Путину 400-страничный план выхода из сложившейся ситуации.

