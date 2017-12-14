Путин ответил анекдотом про офицерского сына на вопрос о военных расходах

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о военных расходах страны, рассказал анекдот. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Путин отметил, что военные расходы России сбалансированы между обеспечением безопасности и устойчивостью экономики. По его словам, они составляют около 46 миллиардов долларов, а в США — 700 миллиардов. «Вы чувствуете разницу? И может ли наша страна позволить себе такие расходы? Нет. Но нам того, что мы тратим, достаточно», — подчеркнул глава государства.

«Есть довольно современная шутка: к бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: "Тут кортик был, где он?" Тот отвечает: "Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора". "Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?" Мы же не хотим такого развития событий?» — заключил президент под смех присутствующих.

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