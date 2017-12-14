Путин припугнул Собчак бегающими «саакашвили»

Оппозиция должна выйти к людям с позитивной программой, а не лозунгом «против всех», заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в ответ на вопрос телеведущей Ксении Собчак. Трансляцию пресс-конференции в четверг, 14 декабря, ведет телеканал «Россия 24».

Если оппозиция придет к власти без четкой программы, это может привести к тому, что в России будут Майданы, а по улицам будут бегать «саакашвили», отметил Путин, отвечая на вопрос Собчак о конкуренции оппозиции на предстоящих президентских выборах. В частности, в своем выступлении журналистка упомянула оппозиционера Алексея Навального.

«Вот те, кого вы назвали, — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие "саакашвили" дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?» — поинтересовался Путин у Собчак.

Глава государства подчеркнул, что россияне такого развития событий не хотят: «Мы не хотим и не допустим второго издания Украины в России».

18 октября Собчак объявила о намерении претендовать на высший государственный пост. Телеведущая объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетене графу «против всех».

На 13-ю по счету пресс-конференцию президента аккредитовались 1640 журналистов. В прошлом году мероприятие состоялось 23 декабря. Тогда глава государства отвечал на вопросы журналистов 3 часа 50 минут. Значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке. Самая длительная по продолжительности пресс-конференция — 4 часа 40 минут — состоялась в 2008 году.

Первое мероприятие в таком формате состоялось по инициативе Путина в июле 2001 года.

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