Саакашвили объявил себя страхом Путина

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал мнение, что президент России Владимир Путин боится его. Об этом он написал в Facebook после того, как российский лидер упомянул его персону в ходе большой пресс-конференции.

«Меня он ненавидит и боится как черт ладана», — уверен Саакашвили.

Политик также считает, что его трехдневный арест стал итогом совместной работы ФСБ России и Службы безопасности Украины. «Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух», — отметил он.

В ходе большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря в Москве, Владимир Путин ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак о конкуренции оппозиции на предстоящих президентских выборах. Глава государства заявил, что если оппозиция придет к власти без четкой программы, это может привести к тому, что в России будут Майданы, а по улицам будут бегать «саакашвили». Комментарий Саакашвили об этом высказывании появился через полчаса.

Помимо этого, Путин оценил действия бывшего одесского губернатора, который ныне противостоит президенту Украины Петру Порошенко. «То, что делает Саакашвили, — это плевок в лицо грузинского народа и украинского народа», — отмечал российский лидер.

На Украине против Саакашвили возбуждено три уголовных дела. Его подозревают в «покушении на преступление», «совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией» и «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Несмотря на это, киевский суд отказался арестовывать политика и оставил его на свободе под поручительство народных депутатов.

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