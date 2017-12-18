В Мурманске представили книгу о партизанах Норвегии

Электронную книгу «О чем молча фьорды», посвященную партизанскому антифашистскому движению в Норвегии времен Второй Мировой войны, представил в Мурманской областной научной библиотеке председатель фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Геннадий Гурылев, передает ТАСС.

«В книге собраны уникальные материалы о партизанском движении и разведгруппах Красной армии на Кольском полуострове и севере Норвегии и их роли в освобождении от немецких захватчиков», — рассказал Гурылев.

По его словам, история норвежских партизан долго была запретной темой. Многие факты и обстоятельства приобрели известность совсем недавно.

В книге изложены воспоминания бывших сотрудников спецслужб и рассказы, написанные местными журналистами и краеведами.

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