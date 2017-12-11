Мурманчанин отправился в пешком до Владивостока с котом

Житель Мурманска Владислав Евглевский отправился в пеший поход до Владивостока, взяв с собой кота по кличке Сэм и 35-килограммовый рюкзак с палаткой и припасами, передает телекомпания ТВ-21.

О своих приключения по пути Владислав собирается писать на своей странице во ВКонтакте. Судя по ней, молодой человек готовился к походу заранее, гуляя с грузом по городу. По данным канала, Евглевский ходит в походы с 2001 года.

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Он планирует преодолеть 20 тысяч километров за полтора месяца, а потом двинутся тем же способом обратно, чтобы вернутся к рождению сына в марте.

Передвигаться по маршруту мурманчанин планирует не только пешком, но и автостопом. В настоящее время, он уже добрался до Мончегорска и Лоухов (390 километров от Мурманска).

9 ноября сообщалось о бывшем банкире, прошедшем пешком вдоль всего течения Волги от деревни Волговерховье Тверской области до Астраханского заповедника, где река впадает в Каспийское море. Поход занял 161 день.