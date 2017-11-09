Бывший банкир прошел пешком вдоль Волги

Путешественник, называющий себя Дмитрием Нижегородским, прошел пешком вдоль всей Волги. Его маршрут составил больше четырех тысяч километров, сообщает «Российская газета».

Единственный транспорт, которым пользовался Дмитрий, — паром, чтобы перебраться с одного берега на другой. По пути он ночевал в палатке, а в крупных городах — в хостелах и «в гостях у добрых людей».

Нижегородец начал свое путешествие 13 мая в деревне Волговерховье Тверской области, у устья реки и завершил в Астраханском заповеднике, где Волга впадает в Каспийское море. Путешествие заняло 161 день.

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Каждый день Дмитрий выкладывал отчеты в группе своего проекта во «ВКонтакте» «Пешком вдоль Волги». Как правило, в день он проходил около 30 километров.

Раньше Дмитрий работал в банке, но решил отправиться в поход, потому что не хочет «проживать жизнь тухлым образом, когда можно (и даже нужно) путешествовать, получать интереснейший опыт, писать книги, ваять любительские фильмы, делать свое имя, жить той жизнью, к которой лежит душа (а не той, которая втиснута в шаблон)».

Кроме того, в ближайшее время он планирует написать книгу о своем путешествии.