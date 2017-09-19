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Российский путешественник три месяца ездил по Азии за две тысячи рублей

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Данила Линдэле
Данила Линдэле

Россиянин Данила Линдэле три месяца путешествовал по России и Азии, потратив при этом всего две тысячи рублей. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

За время поездки мужчина проехал автостопом всю Центральную Россию, юг страны и Алтай, а также Абхазию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Монголию.

Он рассказал, что в Казахстане ему угрожали пистолетом, а в Монголии он заблудился в каменной пустыне без еды, воды и связи. Во время поездки по Узбекистану Линдэле был задержан местной милицией на двое суток и депортирован из страны.

Изначально Линдэле планировал кругосветное путешествие с бюджетом в 200 долларов, однако во время поездки отказался от этой затеи.

По итогам путешествия написал книгу, на публикацию которой сейчас собирает деньги через краудфандинг. Стоимость издания Линдэле оценивает в 160 тысяч рублей. На момент написания материала ему удалось собрать около 70 тысяч.

В начале сентября российский путешественник Антон Суворов дошел пешком из Самары в Москву. По словам туриста, чтобы преодолеть расстояние в 1082 километра, ему потребовалось 43 дня.

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