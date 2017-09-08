Российский путешественник дошел пешком из Самары в Москву

Российский путешественник Антон Суворов дошел пешком из Самары в Москву. В своей группе во «ВКонтакте» он сообщил, что прибыл в столицу в ночь на четверг, 7 сентября.

По словам туриста, чтобы преодолеть расстояние в 1082 километра, ему потребовалось 43 дня. За это время он побывал в шести городах и провел 30 ночей в палатке.

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Во время похода Суворов вел путевой дневник во «ВКонтакте». В частности, он делился своими наблюдениями, рассказывал о решении бытовых вопросов, писал о ценах на еду в кафе и столовых, стоимости расположенных вблизи трасс душевых комнат и ночлега в отелях, а также публиковал фотографии из путешествия.

В середине 2016 года два россиянина добрались из Москвы в Мирный (Якутия) на велосипедах. Поездка заняла у путешественников 111 дней, за это время они преодолели около 10 тысяч километров.