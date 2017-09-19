В Канаде открыли туристическую тропу длиной 24 тысячи километров

В Канаде заработала самая длинная в мире туристическая тропа. Она получила название The Great Trail. Об этом сообщается на официальном сайте объекта.

Маршрут, который растянулся на 24 тысячи километров, охватывает все провинции и территории страны и пролегает через 15 тысяч различных населенных пунктов.

Материалы по теме В золотой подкове Путешествие в город ста языков на берегу Великого Озера

Идея создания тропы пришла трем канадским путешественникам еще в 1992 году. Однако на то, чтобы создать соответствующую инфраструктуру, оборудовать маршрут указателями, дорожками и другими элементами, а также соединить ее разрозненные участки в единое целое, потребовалось 25 лет. Отмечается, что большая часть маршрута была создана добровольцами.

Некоторые участки пути можно преодолеть пешком, на велосипеде, лошади или снегоходе. Кроме того, 26 процентов маршрута составляют водные участки. В больших населенных пунктах, таких как Галифакс, Монреаль или Оттава, тропа проходит через центр и пешеходные улицы, что позволяет туристам познакомиться не только с природой, но и с городской культурой.

В начале сентября сообщалось, что путеводитель Rough Guide включил Канаду в список самых красивых стран мира. Она заняла второе место, уступив лишь Шотландии.