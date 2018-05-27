Россия и Иордания продолжат развивать сотрудничество в ядерной энергетике

Продолжая многолетнее взаимодействие в области атомной энергетики, Россия и Иордания приняли решение о развитии сотрудничества в области реакторов малой мощности (ММР). Об этом сообщили «Ленте.ру» в госкорпорации «Росатом».

Комиссией по атомной энергии Иордании и «Русатом Оверсиз» было подписано соглашение о развитии проекта сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР) российского дизайна.

Документ с иорданской стороны подписан председателем Комиссии по атомной энергии Иордании Халедом Туканом, с российской стороны — президентом «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым. Соглашение предусматривает проведение технико-экономического обоснования проекта и позволит сторонам получить выгоду от сотрудничества в области ММР, а также оценить целесообразность и потенциал применения ММР в Иордании в связи с меняющейся ситуацией на энергорынке страны.

«Мы сотрудничаем с "Росатомом" уже много лет, и планируем развивать это сотрудничество в различных областях. На данный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте», — заявил председатель Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан.

«Несомненно, реализуемые нами проекты должны отвечать текущим стратегическим нуждам и интересам наших заказчиков. Именно поэтому мы, совместно с иорданскими партнерами, решили сосредоточить наши усилия на развитии малой энергетики на базе инновационных решений, предлагаемых госкорпорацией "Росатом". Сегодня реакторные технологии малой мощности относятся к одному из наиболее приоритетных направлений развития мировой энергетики», — заявил президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Россия обладает признанной во всем мире широкой экспертизой в области малых модульных реакторов. Уже в 2019 году ГК «Росатом» осуществит пуск плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», которая станет уникальным референтным проектом атомной электростанции такого типа. Кроме того, Росатом активно развивает проекты ММР российского дизайна в наземном исполнении. Одно из основных преимуществ АЭС такого типа — многоцелевой характер использования, в том числе для нужд опреснения и получения тепла. Иордания рассматривает возможность использования всех существующих технологий для снижения зависимости страны от импорта энергоресурсов.

Россия и Иордания также продолжают сотрудничество в области подготовки кадров для реализации иорданской ядерной программы. На данный момент 100 иорданских студентов получают в ведущих российских вузах бакалаврские, магистерские и другие научные степени, а также участвуют в различных образовательных программах.