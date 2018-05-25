«Росатом» обсудил с партнерами использование Северного морского пути

Госкорпорация «Росатом» приняла участие в панельной сессии «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), передает корреспондент «Ленты.ру».

Участники дискуссии обсудили широкий круг вопросов, которые предстоит решить, чтобы обеспечить развитие Арктического региона и Северного морского пути как крупной транспортной магистрали. Также были затронуты различные аспекты: развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности прохождения судов, снижение экологических угроз для Арктического региона.

Представители регионов, госкорпорации «Росатом», добывающие компании (такие как «Норникель», НОВАТЭК), перевозчики (в частности, «Совкомфлот») высказали общее мнение о необходимости координировать свою деятельность. Каждый из выступавших высказал свои предположения о тех шагах, которые необходимо предпринять в ближайшее время с точки зрения развития законодательства и инфраструктуры.

Северный морской путь — глобальная транспортная магистраль, важнейшая часть морской инфраструктуры Арктики. Грузооборот по СМП в 2017 году составил 10,7 тысячи тонн. Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году грузопоток по СМП может вырасти до 80 миллионов тонн.