«Росатом» создаст Центр космического приборостроения

Для решения задачи диверсификации деятельности «Росатома», госкорпорация начала реализацию проекта по созданию на базе своего дочернего предприятия — РФЯЦ-ВНИИЭФ —Центра космического приборостроения (ЦКП). Об этом сообщили в «Росатоме».

В рамках проекта планируется расширение научно-технической базы предприятия, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, организация подготовки квалифицированных специалистов.

Основным видом деятельности Центра будет выполнение НИОКР по космической тематике. Партнерами ЦКП станут институты РАН и предприятия Госкорпорации «Роскосмос»: Институт космических исследований и Институт астрономии, «НПО им. С.А. Лавочкина», ПАО «РКК «Энергия» им. С.П.Королева», «КБ «Арсенал» и другие.

В «Росатоме» отмечают, что РФЯЦ-ВНИИЭФ обладает необходимыми компетенциями в этой области техники и собственными уникальными технологиями. Здесь создана совершенно новая для России технология и научно-производственная база изготовления металлических рентгеновских зеркал с шероховатостью рабочих поверхностей менее одного нанометра и отклонением от заданной формы менее 2 микрометров. В мире подобной технологией обладает только НАСА. Результатом ее практического применения стало создание совместно с ИКИ РАН и немецкими партнерами уникальной космической обсерватории «Спектр-РГ», в состав которой вошли два рентгеновских зеркальных телескопа: eROSITA, европейского производства, и российский — ART-XC, который по основным параметрам превосходит все предыдущие аналоги. Приборы обеспечат круглосуточный обзор космического пространства, спектроскопию и временной анализ галактических и внегалактических излучений. ART-XC и eROSITA будут вести наблюдение за излучением звезд в разных областях спектра электромагнитного излучения. ART-XC рассчитан на энергии квантов более жесткого спектрального диапазона, что позволило увеличить чувствительность прибора практически в 40 раз. В 2016 году летный образец телескопа поставлен заказчику – НПО им С.А. Лавочкина. Запуск обсерватории намечен на весну 2019 года.

Кроме того, сейчас РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в проекте создания космической обсерватории «Спектр-Ультрафиолет», работающей в УФ-диапазоне. Зона ответственности РФЯЦ-ВНИИЭФ — создание блока спектрографов — прибора для регистрации ультрафиолетового излучения звезд и построение их изображений в УФ и оптическом участках спектра.

Телескоп ART-XC/G400 предназначен для поддержки наблюдений астрофизических объектов в рентгеновском диапазоне длин волн; глубоких обзоров густонаселенной области Галактического Центра, галактической плоскости и галактических рукавов; наблюдений рентгеновских пульсаров и ярких транзиентных источников; отработки элементов автономной навигации космических аппаратов по рентгеновским пульсарам.