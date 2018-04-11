«Росатом» защитит спутники от космического излучения

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ВНИИЭФ), входящего в «Росатом», разработали проект испытательного центра, который поможет решать задачу повышения устойчивости электроники спутников к опасному космическому излучению. Об этом рассказали РИА Новости на предприятии.

«Предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу, радиоэлектронную аппаратуру системы космических аппаратов», — заявил представитель ядерного центра.

Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов.

Космические аппараты на орбите испытывают влияние ряда факторов, ограничивающих срок их работы. Одним из них является ионизирующее излучение. Для повышения устойчивости электроники спутников к излучению, надо знать, в чем проявляется его повреждающее действие, а для этого необходимо проводить модельные испытания.

Создание нового центра необходимо, поскольку на существующих испытательных установках в России невозможно в полном объеме подтвердить радиационную стойкость современной электроники космических аппаратов к воздействию ионизирующего излучения. Основой предложенного ВНИИЭФ испытательного центра будет синхротронный комплекс, предназначенный для оценки стойкости изделий ЭКБ и РЭА к воздействию любого вида ионизирующего излучения.