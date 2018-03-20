Ученые нашли способ влиять на центр желаний в мозгу человека

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, предприятие госкорпорации «Росатом», разработал комплекс, способный найти «центр желаний» в мозгу живых организмов, передает РИА Новости.

Комплекс работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии: регистрирует сверхслабые магнитные поля, что позволит выявлять «центры желаний» и даже управлять ими.

Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются специальным устройством — магнитоэнцефалографом. Как поясняют его изобретатели, биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных устройств на основе сверхпроводников.

В результате магнитоэнцефалографии (МЭГ) записываются данные о процессах, происходящих в головном мозге. В результате обработки этой информации ученые могут отследить в том числе и работу так называемого центра желаний.