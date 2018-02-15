Структура Росатома создаст уникальный кластер по выпуску композитов

Компания UMATEX Group (входит в корпорацию Росатом) в рамках Российского инвестиционного форума Сочи-2018 подписала соглашения о создании межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.

Документ подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев, со стороны Росатома — первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

Кластер создается по инициативе UMATEX совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. Как сообщили участники встречи, ожидается, что в результате реализации проекта заметно увеличится объем выпуска в композитов, а также будет создана полная технологическая цепочка производства полимерных композитных материалов: сырья, разных видов химических волокон, полуфабрикатов на их основе и конечной продукции для потребителей.

О желании поучаствовать в создании технологического кластера заявили более 20 предприятий отрасли композитов, пять вузов в трех российских регионах, а также ОЭЗ «Алабуга» и технополис «Химград».

UMATEX Group объединяет промышленные производства углеродного волокна: «Алабуга-Волокно» в Татарстане, «Аргон» в Саратовской области, «ЗУКМ» в Челябинске. Научно-исследовательский центр компании расположен в Москве.