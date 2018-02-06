Турция отказалась от ядерного проекта с Россией

Консорциум турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) не будет участвовать в проекте строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает агентство «Анадолу».

Входящие в консорциум компании не пришли к соглашению по коммерческим аспектам проекта, отмечается в сообщении.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что общий объем российских инвестиций в проект строительства АЭС «Аккую» в Турции составит 22 миллиарда долларов. В июне прошлого года «Росатом» и консорциум трех турецких компаний (Cengiz, Kolin и Kalyon) подписали предварительный договор о передаче СКК 49 процентов в АЭС «Аккую».

Россия и Турция договорились о строительстве и эксплуатации АЭС на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин в 2010 году. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами, мощностью 1200 мегаватт каждый. АЭС строится по концессионной схеме, когда одновременно строителем и владельцем зарубежного объекта выступает российская сторона. Станцию планируется сдать в эксплуатацию до 2023 года.

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