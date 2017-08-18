Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США

Cанкции США не представляют угрозы строительству газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Эти проекты будут реализованы. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
«Все контракты, касающиеся строительства газопровода "Турецкий поток", заключены, строительство идет полным ходом», — подчеркнул министр. Аналогичный вывод он сделал и о перспективах реализации проекта АЭС «Аккую».
По словам Новака, атомная станция может быть введена в эксплуатацию в ускоренном режиме уже в 2023 году — к столетию Турецкой республики. Россия, заверил министр, готова начать строительство в конце 2017 года.
В июле «Газпром» достиг договоренностей с турецкими партнерами о финансировании проекта и начал прокладывать вторую нитку «Турецкого потока» по дну Черного моря. На сегодняшний день уложено уже около 170 километров газопровода. Работы осуществляет корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas.
Проект АЭС «Аккую» предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 мегаватт. В начале мая был объявлен объем российских инвестиций в этот проект — 22 миллиарда долларов.