Новак пообещал реализовать турецкие проекты вопреки санкциям США

Cанкции США не представляют угрозы строительству газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Эти проекты будут реализованы. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все контракты, касающиеся строительства газопровода "Турецкий поток", заключены, строительство идет полным ходом», — подчеркнул министр. Аналогичный вывод он сделал и о перспективах реализации проекта АЭС «Аккую».

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По словам Новака, атомная станция может быть введена в эксплуатацию в ускоренном режиме уже в 2023 году — к столетию Турецкой республики. Россия, заверил министр, готова начать строительство в конце 2017 года.

В июле «Газпром» достиг договоренностей с турецкими партнерами о финансировании проекта и начал прокладывать вторую нитку «Турецкого потока» по дну Черного моря. На сегодняшний день уложено уже около 170 километров газопровода. Работы осуществляет корабль-трубоукладчик Audacia, принадлежащий швейцарской компании Allseas.

Проект АЭС «Аккую» предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторами типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 мегаватт. В начале мая был объявлен объем российских инвестиций в этот проект — 22 миллиарда долларов.

