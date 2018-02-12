В России начнут выпускать 3D-принтеры

«Росатом» создал специализированную компанию по развитию технологий трехмерной печати, которая будет заниматься выпуском 3D-принтеров. Об этом сообщается в пресс-релизе топливной компании «Росатома».

Новая структура, получившая название «РусАТ», до конца года начнет серийный выпуск устройств на предприятиях в Новоуральске (Свердловская область).

Стратегической целью «РусАТа» называется выручка до 50 миллиардов рублей к 2025 году и доля на мировом рынке в полтора процента. В «Росатоме» обещают, что стоимость отечественного принтера будет на 20 процентов ниже аналогов, а характеристики — выше.

Принтеры могут выпускать в том числе медицинское оборудование, уточнили в «Росатоме». К примеру, потребность страны в эндопротезах составляет до 100 тысяч в год.

В ноябре 2017 года лаборатория трехмерной печати открылась в Сколковском институте науки и технологий. Она оснащена самым крупным в России принтером Insstek MX 1000, который предназначен для работы с деталями больших размеров из стали, меди, алюминия, титана и никеля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!