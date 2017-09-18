Древнейшее существо Земли распечатали на 3D-принтере

Специалисты из Швеции и Дании распечатали на 3D-принтере подробную модель Agnostus pisiformis — беспозвоночного, которое жило около 500 миллионов лет назад в кембрийский период. Реконструированное животное относится к трилобитам — одним из древнейших вымерших членистоногих, населявших древние моря. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Вид A.pisiformis был описан еще в 1729 году шведским ученым Магнусом фон Бромелем (Magnus von Bromell). С тех пор ученые детально изучили внешние оболочки животного, достигавшего не более одного сантиметра в поперечнике, а также внутреннюю структуру, образованную мягкими тканями. На основе этих данных художник Эсбен Хорн (Esben Horn) создал несколько крупных скульптур трилобита, которые раскрывают внешний вид существа и его анатомию.

Ранее физики из Имперского колледжа Лондона предложили всем желающим распечатать на трехмерном принтере модель Вселенной. Скульптура дает представление о распределении космического микроволнового фона спустя 380 миллионов лет после Большого взрыва и основана на данных миссии Planck.