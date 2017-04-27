Создан печатающий здания гусеничный 3D-принтер

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали робота на гусеницах, способного строить объекты любого размера, в том числе стены зданий. Видео, в котором демонстрируются возможности прототипа, названного Digital Construction Platform (DCP), размещено на сайте MIT.

Используемая в проекте технология напоминает 3D-печать, однако в данном случае сопло «принтера», через которое происходит распыление строительного сырья, расположено на механической «руке», а не внутри корпуса устройства. Это позволяет роботу накладывать слои расходного материала на площади практически любого размера. Сама «рука» состоит из большого гидравлического рычага с четырьмя степенями свободы и маленького электрического манипулятора с шестью степенями свободы.

Чтобы обеспечить автономность системы, разработчики снабдили ее двумя солнечными батареями мощностью 100 ватт, которые питают основной и дополнительные аккумуляторы.

В ходе предварительных испытаний была построена основа купольного сооружения высотой 3,6 метра и диаметром 15 метров. В качестве основного строительного материала использовалась монтажная пена. Это позволило создать пенополиуретановую форму, подходящую для последующей заливки бетона с помощью того же робота. На все строительство ушло менее 13 часов.

По словам ученых, сырьем для DCP могут служить не только пенополиуретаны и бетон, но также лед или грунт, которые могут быть найдены на строительной площадке.