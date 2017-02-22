Студент создал робота для сортировки конфет

Голландский студент Уиллем Пеннингс (Willem Pennings) создал машину для сортировки конфет, похожих на M&M’s и Skittles, по цвету. Об изобретении автор рассказал в своем блоге.

На создание машины Пеннингса вдохновил ролик с демонстрацией подобного агрегата, созданного в 2013 году. Устройство состоит из платы Arduino, двигателя и RGB-сенсора для определения цвета. Корпус выполнен из дерева, а детали механизма были созданы на 3D-принтере. Машина работает со скоростью около двух конфет в секунду и на сортировку 300 граммов драже у нее уходит примерно три минуты.

По словам энтузиаста, работу над проектом он начал в мае 2016 года и закончил лишь в декабре. На разработку у него ушло порядка 500 евро.