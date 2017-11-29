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Сколтех открыл лабораторию 3D-печати

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В Сколковском институте науки и технологий состоялось открытие лаборатории аддитивного производства. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

На открытии присутствовали ректор Сколтеха академик РАН Александр Кулешов, представители швейцарской компании Oerlikon, лидера рынка полупроводниковых технологий, и Мюнхенского технического университета.

«По итогам нескольких месяцев работы с 3D-принтингом можно сказать, что у нас есть много находок в этой области. Но в то же время мы понимаем, что технология 3D-печати сложнее, чем кажется на первый взгляд. Недостаточно просто купить принтер и ждать, когда все сложится само собой - нужна кропотливая работа сотрудников университета. Но мы видим, что у данной технологии есть перспектива, которая рано или поздно завоюет мир, и мы забудем о станках, на которых сегодня работают все крупные машиностроительные компании», — сказал ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Лаборатория оборудована самым крупным в России 3D-принтером Insstek MX 1000, который предназначен для работы с деталями больших размеров из стали, меди, алюминия, титана и никеля. Напечатанные с его помощью изделия могут применяться в авиации, автомобилестроении, космической и медицинской отраслях.

«Мы были поражены тем, чего Сколтеху удалось достичь за короткое время. В лаборатории установлено технически совершенное оборудование, которое позволяет расширить границы возможного в области автомобилестроения и аэрокосмической отрасли», — заявил профессор Мюнхенского технического университета Николаус Адамс.

Также в лаборатории установлен принтер для печати керамикой 3D Ceram Ceramaker 900. С его помощью можно печатать как предметы интерьера и ювелирные украшения, так и медицинские имплантаты с индивидуальными для каждого пациента параметрами. Trumpf TruPrint 1000 работает с нержавеющей сталью, а 3D Systems ProJet 4500 – печатает детали из пластика.

«Лаборатория аддитивного производства оборудована по последнему слову науки и техники и единственная в России обладает всеми необходимыми интеллектуальными ресурсами и техническими возможностями в области 3D-печати. В частности, 3D-печати с использованием пластиков, металлов и керамики, а также полным комплексом технических средств для описания характеристик материалов и проведения испытаний», — заявил руководитель лаборатории аддиктивного производства Искандер Ахатов.

С помощью аддитивных технологий можно послойно на основе компьютерной 3D-модели напечатать любое изделие. В штате лаборатории 10 научных сотрудников, семь из которых - доктора наук. Они будут заниматься не только фундаментальными исследованиями, но и разработкой прикладных технологий.

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