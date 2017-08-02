Напечатанные на 3D-принтере кроссовки продали за 10 тысяч евро

В Берлине на ярмарке коллекционных кроссовок Solemart представили редкие модели обуви. Как сообщает Highsnobiety, самой дорогой парой стали кроссовки adidas Futurecraft 3D. За них заплатили 10 тысяч евро.

Фото: Solemart 1 /5

Среди других дорогих моделей были выставлены кроссовки Eminem x Nike Air Max 97 Charity Series с автографом Эминема за 7 тысяч евро, модель, разработанная рэпером Канье Уэстом и Louis Vuitton, — Jasper, за 6 тысяч евро, а также специальное издание Nike Air Max 1 Berlin за 3 тысячи евро.

Фото: Solemart 1 /5

В середине мая издание составило подборку самых дорогих кроссовок марки Nike. В список включили 23 модели. На первом месте самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag. Обувь, в которой реализован фантастический концепт из комедии «Назад в будущее», обойдется в 32 тысячи долларов.

Дешевле — в 12 тысяч долларов — обойдется пара баскетбольных кроссовок Jordan 4 Retro 'Eminem x Carhartt', дизайн которых вместе с Nike разрабатывал американский рэпер Эминем. Творение другого рэпера — Канье Уэста — вдвое дешевле. Кроссовки Air Yeezy 2 red october стоят шесть тысяч долларов.