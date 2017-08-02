Casadei украсила кроссовки рыбой

Итальянская фирма Casadei показала несколько моделей обуви из летней коллекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

Модели представлены в нескольких вариантах — белые кожаные кроссовки с яркими аппликациями в виде рыбок и атласные сникеры с ярким тропическим принтом. Задник моделей украшает контрастная вставка из металлизированной кожи. обувь уже появилась в продаже и представлена в фирменных магазинах.

Фото: пресс-служба Casadei 1 /3

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

В конце мая 2017 года марка показала коллекцию Happy Summer. В нее вошли босоножки на танкетке и высоком каблуке, а также летние модели на плоском ходу — эспадрильи и шлепки. Модели выполнены в сочных цветах: тибетском оранжевом, китайском синем и цвете фукции.