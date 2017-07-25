Casadei предложила носить сапоги в виде кружевных чулок

Итальянская компания-производитель обуви и аксессуаров Casadei представила первые модели осенней коллекции — 2017. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 25 июля.

В нее вошли различные модели сапог-ботфортов на плоской подошве либо высоком каблуке, в том числе имитирующие кружевные чулки с бантиками-завязками, туфли и балетки, декорированные цветными стразами (причем декорирован либо верх, либо массивный золоченый каблук), а также ботильоны из цветного твида на золоченом каблуке с рельефным узором в виде цепей. Бестселлер марки — туфли-лодочки Blade на высоком каблуке в форме узкого плоского лезвия — в сезонной коллекции представлены с декором из белого либо черного кружева на контрастной (красной, серой либо лилово-розовой) атласной основе, а также с декором из стразов.

Фото: пресс-служба Casadei 1 /6

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

В июне 2017 года компания представила модели актуального в этом сезоне розово-пудрового цвета: мюли с бантиком, сандалии «гладиатор», босоножки со вставками из металлизированной и текстурированной кожи питона, а также классические лодочки с каблуком Blade.