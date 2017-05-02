Обувной бренд представил свою первую коллекцию украшений

Итальянская фирма Casadei представила первую в своей истории коллекцию украшений, созданную совместно с дизайнером ювелирных изделий Иленией Корти. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 мая. «Я всегда хотела найти способ гармонично объединить две мои настоящие страсти — к обуви и к украшениям», — сказала дизайнер.

Вдохновением для Корти послужила атмосфера театра и французская высокая моды 1980-х годов. В коллекции представлены колье, браслеты, кольца и серьги из латуни, эмали и кристаллов Swarovski. Украшения выполнены в виде растений и животных с Амазонки.

Фото: пресс-служба Casadei 1 /5

Бренд Casadei зарегистрирован Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.