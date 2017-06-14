Casadei показал туфли с металлизированной кожей питона

Итальянская марка Casadei составила подборку женской обуви, в нее вошли модели из коллекций нового сезона. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

В подборку вошли модели актуального в этом сезоне розово-пудрового цвета: мюли с бантиком, сандалии «гладиатор», босоножки со вставками из металлизированной и текстурированной кожи питона, а также классические лодочки с каблуком Blade.

Бренд Casadei основан Квинто и Флорой Касадеи (Quinto & Flora Casadei) в 1958 году в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи. В настоящее время марка производит обувь и аксессуары для женщин и мужчин.

В конце мая 2017 года марка представила коллекцию обуви на есенне-летний сезон. Линейка получила название Happy Summer. В нее вошли босоножки на танкетке и высоком каблуке, а также летние модели на плоском ходу — эспадрильи и шлепки. Модели выполнены в сочных цветах: тибетском оранжевом, китайском синем и цвете фуксии.