«Росатом» поставит Таиланду циклотрон для развития ядерной медицины

Госкорпорация «Росатом» в 2019 году поставит Таиланду циклотрон для развития в стране ядерной медицины, сообщает госкорпорация в своем Twitter.

Планируется, что на основе российских технологических решений в Таиланде будет построен циклотронно-радиохимический комплекс. Строительство комплекса по заказу Института ядерных исследований Королевства Таиланд будут вести совместно компания «Росатома» АО «Русатом Хэлскеа» и таиландская Kinetics Corporation Ltd. Церемония подписания контракта между ними состоялась в сентябре 2017 года.

Комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров будет возведен в районе Онгкарак провинции Накхоннайок. Срок реализации проекта — четыре года. Циклотронно-радиохимический комплекс будет предназначен главным образом для развития в Таиланде ядерной медицины.

Как сообщается в материалах на сайте закупок «Росатома», ускоритель заряженных частиц, основной элемент будущего циклотронно-радиохимического комплекса, планируется поставить осенью 2019 года.

Радионуклиды цирконий-89, медь-64, таллий-201 и галлий-67, которые планируется нарабатывать в стенах комплекса, предоставят местным врачам возможность выполнять высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, главным образом в области онкологии и кардиологии.

Основой комплекса станет компактный ускоритель — циклотрон СС-30/15 производства предприятия «Росатома» АО «Научно-исследовательский институт электрохимический аппаратуры имени Ефремова» (НИИЭФА, Санкт-Петербург). Этот циклотрон предназначен для ускорения ионов водорода и дейтерия (протонов и дейтронов) с регулированием конечной энергии в диапазонах до 30 и 15 мегаэлектронвольт соответственно.

В 2020 году на площадке циклотронно-радиохимического комплекса запланировано выполнить пуско-наладочные работы, а также провести комплексные испытания циклотрона.