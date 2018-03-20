Атомщики создали медприбор для синтезирования азота из воздуха

Ученые Всероссийского НИИ ядерной физики, входящего в «Росатом», изобрели уникальный медицинский аппарат «Тианокс», позволяющий синтезировать из воздуха оксид азота. Об этом рассказал глава учреждения Валентин Костюков, передает ТАСС.

Прибор, предназначенный для лечения нарушений легочного кровообращения, уже прошел клинические испытания. По оценкам Костюкова, потребность рынка — 10 тысяч таких приборов. «На тысячу приборов мы уже имеем фактический заказ. Стоит каждый из них 2,5 миллиона рублей», — добавил он.

Внедрение тысячи таких аппаратов, по мнению экспертов, приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года.

В медицинской практике при лечении нарушений легочного кровообращения используются ингаляции оксида азота (NO). Обычно его получают химическим способом на стационарных станциях и в больницы доставляют в баллонах. Аппарат «Тианокс» синтезирует оксид азота для ингаляций из воздуха непосредственно во время проведения терапии, позволяя отказаться от транспортировки баллонов с газом в больницы.

«Безусловно, такой генератор — насущная необходимость нашей медицины, и мы очень хотим, чтобы он стал общедоступен при терапии ряда заболеваний — инсультов, инфарктов, легочных заболеваний, плохо заживающих ран, диабетической стопы, патологии почек. Горизонты применения чрезвычайно широки. Уникальность машины еще и в том, что она генерирует лечебную продукцию оксида азота непосредственно у постели больного. Сейчас мы начинаем большую программу NO-терапии, за которой, уверен, большое будущее», — отметил директор Научно-производственного центра Российского федерального ядерного центра Виктор Селемир, руководивший разработкой прибора.

Аппарат планируется вывести на рынок в 2019 году. Проект обошелся в 2,3 миллиарда рублей.