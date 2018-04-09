Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

Почти три четверти жителей России положительно относятся к атомной энергетике в стране. Такие результаты показал опрос, проведенный «Левада-центром», сообщает РИА Новости.

По данным опроса, 73,9 процента респондентов считают необходимым активно развивать атомную энергетику или сохранить объемы атомной генерации на нынешнем уровне. При этом 50,3 процента опрошенных называют атомную энергетику «зеленым, чистым видом производства электроэнергии».

В соответствии с международными критериями, уровень поддержки атомной энергетики уже в 50 процентов считается высоким.

«Следует отметить, что данные опроса не только этого года демонстрируют поддержку большинства населения атомной энергетики. В течение трех последних лет наши замеры (а мы их делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную энергетику или по крайней мере сохранять ее производство в нынешних объемах», — прокомментировала агентству результаты опроса замдиректора «Левада-центра» Людмила Хахулина.

Больше, чем в среднем по России, доля сторонников атомной энергетики в Петербурге — 82,4 процента, на Урале — 80,3 процента, в Москве — 77,2 процента и Приволжском округе — 75,3 процента.

Опрос проводился по репрезентативной выборке населения всех федеральных округов России. Были опрошены 4 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.

Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей в России генерирующей компанией, которая обеспечила по итогам 2017 года выработку почти 203 миллиардов киловатт-часов электроэнергии (или почти 19 процентов от общей выработки электроэнергии в стране). В общей сложности на десяти действующих АЭС России в промышленной эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 гигаватта. К промышленной эксплуатации готовятся еще два ранее начавших работу энергоблока суммарной установленной мощностью 2,2 гигаватта.

