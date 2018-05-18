«Росатом» взялся за разработку ядерных реакторов для военных целей

Госкорпорация «Росатом» ведет разработку в области ядерных реакторов с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем в оборонных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

В отчете ОКБ «Гидропресс» за 2017 год говорится, что в рамках государственного оборонного заказа выполнялись проектно-конструкторские, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Подробности не раскрываются.

ОКБ «Гидропресс» — главный конструктор реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем. Компания входит в состав «Росатома».

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