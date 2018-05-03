Еще один олигарх попросил денег у государства

У корпорации «Силовые машины», попавшей под санкции США, начались проблемы с ликвидностью. Из-за этого владелец компании, бизнесмен Алексей Мордашов попросил у российского правительства поддержки. Об этом сообщает The Bell со ссылкой источники.

По словам собеседников портала, зарубежные банки отказываются проводить платежи компании в долларах, а из-за необходимости переводить операции в другие валюты у «Силовых машин» выросли издержки.

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Мордашов просит о льготном финансировании проектов компании через Российский экспортный центр — до 85 процентов от суммы проекта. Также он считает, что ЦБ мог бы рекомендовать банкам предоставлять льготные кредиты компаниям, попавшим под ограничительные меры. «Кроме того, Мордашов просит запретить госкорпорациям (в частности, «Росатому», «РусГидро», «Газпрому», «ИнтерРАО» и «Ростеху») требовать у «Силовых машин» предоставления госгарантий», — пишет The Bell.

На заседании правительственной комиссии по импортозамещению Мордашов также просил правительство предоставлять компании госгарантии тогда, когда этого требуют ее заказчики. Он предложил создать в России собственную технологию газовых турбин и центров развития персонала.

«Силовые машины» попали в санкционный список после скандала с поставкой в Крым газовых турбин, которые произвело совместное предприятие компании с Siemens. В 2017 году выручка корпорации составила 1,2 миллиарда долларов, чистый убыток — 167,4 миллионов долларов.

3 мая газета «Коммерсантъ» сообщила также о том, что группа «Ренова» Виктора Вексельберга направила в российское правительство обширный список мер по поддержке собственных активов.

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