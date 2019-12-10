Потанин рассказал о связи поколений в российском спорте

Во вторник, 10 декабря, в подмосковном «Лужки.клубе» состоялся товарищеский матч «Связь поколений» с участием легенд советского и российского хоккея, а также членов сегодняшней отечественной сборной, передает корреспондент «Ленты.ру». Победу со счетом 11:9 одержала команда «Красные», которую вел Вячеслав Фетисов.

«Основная идея очевидна — сделать праздник для всех любителей хоккея, а, во-вторых, напомнить всем, что у нас есть много славных поколений хоккеистов. Они сегодня все здесь собрались на одной площадке», — сказал по итогам матча отметившийся двумя забитыми шайбами форвард «Красных» глава «Норникеля» и председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

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Подобные встречи, по его словам, дают пример для подражания детям и надежду болельщикам на сохранение победных хоккейный традиций в России.

Капитаном «Белых» был Игорь Ларионов. В этой команде также выступал предприниматель и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Матч судил президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Среди зрителей на трибунах крытой арены «Лужки.клуба» были юные воспитанники хоккейной школы «Лужки» и их родители. Перед матчем тренер по развитию национальной сборной Даниэль Бохнер, вместе с несколькими игроками из сегодняшнего состава «Красной машины», провели для детей мастер-класс.

«Кому-то за 70 лет, а кому-то, как моему сыну, под семь лет. Я имею в виду детишек, для которых сегодня проводили мастер-класс. Думаю, они запомнят это на всю жизнь», — отметил игравший за «Красных» Павел Буре.

Матч «Связь поколений» проводят Федерация хоккея России и Ночная хоккейная лига, при поддержке компании «Норникель».