Легенды хоккея сыграли против сборной «Лужки.Клуба» и выиграли

23 февраля в подмосковном «Лужки.Клуб» состоялся хоккейный матч, посвященный Дню защитника Отечества. «Легенды хоккея» сошлись против сборной «Лужки.Клуба».

В составе «легендарной» сборной на лед вышли армейцы Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов. Также среди легенд сыграл президент «Норникеля» Владимир Потанин, трехкратный обладатель Кубка Легенд в составе ЦСКА, ежегодно проходящего в «Лужки.Клубе».

«Мы счастливы, что можем показывать красивый армейский хоккей. Мы получаем удовольствие, а помимо игры мы получаем возможность пообщаться», — прокомментировал игру капитан армейцев, многократный Чемпион мира и Европы, трехкратный Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

«Игра тяжело дается, соперники борются, как и должно быть в День защитника Отечества. Но настроение при этом — приподнятое. Во-первых, хоккей как игра — это сам по себе праздник, а во-вторых, у нас сейчас идет возрождение традиций праздника Дня защитника», — отметил президент «Норникеля».

Игра закончилась со счетом 18:9 в пользу «красной машины». Буре и Потанин оформили по четыре шайбы, а также отличились результативными передачами.

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