Горбачева уличили в «геополитической капитуляции» в 1990 году

Президент СССР Михаил Горбачев мог не допустить объединения Германии и ее вступления в НАТО, но в тот момент он уже принял решение «капитулировать». В этом его в своем Telegram-канале уличил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, в тот момент Горбачев был способен по меньшей мере выставить условия и даже высказаться против членства новой страны в Альянсе, требуя нейтрального для нее статуса. Также лидер СССР распорядился в одностороннем порядке вывести советские войска с территории ФРГ до 1994 года. В те времена «от Москвы попрежнему зависело очень многое», уточнил Пушков.

«Но он [Горбачев] уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», — сказал автор поста.

Он напомнил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия Горбачева на членство Германии в НАТО, тот получил Нобелевскую премию за «заслуги перед западным альянсом».

Ранее спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт в своем Twitter написал, что 30 лет назад в Архызе на Кавказе на встрече с немецким руководством Горбачев «внезапно дал согласие» на членство объединенной Германии в НАТО.