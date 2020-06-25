Раскрыта возможная судьба СССР в случае президентства Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что СССР не распался бы, если бы его возглавлял президент России Владимир Путин. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Крым 24», передает РИА Новости.

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше», — отметил Аксенов.

Глава республики добавил, что, если нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то, как правило, не стоит рассчитывать и на развитие государства. В пример Аксенов привел ситуацию на Украине.

«Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других — а мы говорим о Владимире Владимировиче — безусловно, ключевая», — заключил он.

Ранее стало известно, что сразу после подписания в декабре 1991 года Беловежских соглашений, которые положили конец существованию Советского Союза, обсуждались планы постепенного восстановления СССР. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов.

Так называемые Беловежские соглашения были заключены в декабре 1991 года руководителями РСФСР, а также Украинской и Белорусской ССР. После их подписания Советский Союз перестал существовать. Вскоре первый и последний президент СССР Михаил Горбачев сложил свои полномочия.

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