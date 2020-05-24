Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба, передает ТАСС в воскресенье, 24 мая.

«Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо, от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд, это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга», — сказал Аксенов. Если «бесцельно» приехавший в Крым из другого субъекта человек не может оплатить всю сумму за нахождение в обсерваторе сразу, то ее будут взыскивать через суд.

При этом глава республики не уточнил, какую сумму придется заплатить за нахождение в обсерваторе, которые развернуты в основном на базе санаторно-курортных учреждений Крыма. Соответствующий указ, по словам Аксенова, выйдет до конца дня в воскресенье, 24 мая.

Ранее обязательное 14-дневное нахождение в самоизоляции для прибывающих на территорию республики было бесплатным. Режим всеобщей самоизоляции отменили 18 мая, такие меры сохранились только для граждан старше 65 лет. Однако до 1 июня бронирование и размещение в отелях было приостановлено из соображений профилактики завоза инфекции.

22 мая Аксенов предупредил, что туристический сектор в Крыму грядущим летом едва ли будет функционировать в полной мере из-за возможных трудностей с допуском гостей из других регионов. По его словам, в целом рассчитывать на межрегиональный туризм пока не стоит, тем более на приток путешественников из центральных регионов, лидирующих по числу отдыхающих на полуострове.

По состоянию на 24 мая, в Крыму зафиксировано 326 случаев коронавируса, тогда как всего в России заразились 344 481 человек. 153 пациента с коронваирусной инфекцией на полуострове уже выздоровели, трое умерли.

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