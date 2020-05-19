Глава Крыма назвал условие старта курортного сезона в регионе

В Крыму планируют вернуться к обсуждению вопроса о старте курортного сезона в регионе уже 26 мая. Об этом в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает КИА.

По его словам, власти рассмотрят такую возможность при условии, что на полуострове будет наблюдаться положительная динамика по числу выявленных случаев COVID-19 и «общий тренд» распространения инфекции пойдет на спад.

«Мы договорились, что отслеживаем ситуацию по тому, как будет происходить динамика выявления заражений, особенно после майских праздников», — напомнил Аксенов. Он также подчеркнул, что любые решения будут приниматься исключительно в соответствии с распоряжениями на федеральном уровне.

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17 мая Аксенов заявил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 298 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.

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