Названа дата открытия для туристов самого популярного российского направления

Минеральные Воды, признанные самым популярным российским направлением во время пандемии коронавируса, откроются для туристов с 1 июня. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале.

Как отметил Владимиров, сейчас краевые власти совместно с Ростуризмом прорабатывают меры, при которых санатории с медицинскими лицензиями в Минводах и других курортных городах смогут открыться в начале лета. В целях безопасности постояльцев в лечебницах будет введено входное (при заселении), промежуточное и выездное тестирование на коронавирус.

Персонал санаториев при этом будет работать в режиме, подобном карантину внутри учреждения, либо вахтовым методом.

По мнению экспертов, опрошенных «Вестником АТОР (Ассоциации туроператоров России)», реализовать правила безопасности курортам Ставрополья будет легче, чем Крыму и Краснодарскому краю. Причина заключается в том, что туристическая отрасль региона представлена преимущественно санаториями, потому туристы целенаправленно едут туда на лечение. На другие курорты люди приезжают за морским отдыхом и воспринимают лечебные процедуры как «дополнительную опцию».

«Санатории [Ставропольского края] будут выполнять общие для их специфики протоколы, и властям будет проще контролировать их деятельность в комплексе. Не исключено, что по этой причине на курортах Ставрополья могут быть более мягкие условия для пребывания туристов», — отметил генеральный директор туристического оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В апреле бортпроводник российской авиакомпании назвал Минеральные Воды Ставропольского края самым популярным городом среди пассажиров. По его словам, самолеты в курортный город даже во время пандемии «были и остаются полными людей».

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