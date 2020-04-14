Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса

Бортпроводник российской авиакомпании назвал самый популярный город у туристов во время пандемии коронавируса. Им оказался курорт Минеральные Воды Ставропольского края.

Как отметил член экипажа в беседе с «Лентой.ру», в условиях пандемии у российских компаний полностью отменились международные рейсы, кроме вывозных, и значительно сократились внутренние. При этом пассажиропоток временно увеличился во время введения режима самоизоляции в конце марта, а затем пошел на спад.

«Люди отправились из Москвы в регионы: многие остались без работы, кому-то стало дорого снимать квартиры, кто-то просто решил изолироваться подальше от мегаполиса. Со временем количество пассажиров стало уменьшаться, иногда самолеты летят полупустые. Правда, некоторые направления остаются популярными и сейчас: у нас это Пермь, Уфа, Екатеринбург, Краснодар и Минеральные Воды», — отметил бортпроводник.

По его словам, самолеты в курортный город «были и остаются полными людей, которые летают туда и обратно».

Ранее российские бортпроводники описали поведение пассажиров во время пандемии коронавируса, менявшееся с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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