Назван самый популярный российский город во время пандемии коронавируса

Бортпроводник российской авиакомпании назвал самый популярный город у туристов во время пандемии коронавируса. Им оказался курорт Минеральные Воды Ставропольского края.
Как отметил член экипажа в беседе с «Лентой.ру», в условиях пандемии у российских компаний полностью отменились международные рейсы, кроме вывозных, и значительно сократились внутренние. При этом пассажиропоток временно увеличился во время введения режима самоизоляции в конце марта, а затем пошел на спад.
«Люди отправились из Москвы в регионы: многие остались без работы, кому-то стало дорого снимать квартиры, кто-то просто решил изолироваться подальше от мегаполиса. Со временем количество пассажиров стало уменьшаться, иногда самолеты летят полупустые. Правда, некоторые направления остаются популярными и сейчас: у нас это Пермь, Уфа, Екатеринбург, Краснодар и Минеральные Воды», — отметил бортпроводник.
По его словам, самолеты в курортный город «были и остаются полными людей, которые летают туда и обратно».
Ранее российские бортпроводники описали поведение пассажиров во время пандемии коронавируса, менявшееся с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения