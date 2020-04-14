Названы самые раздражающие окружающих поступки туристов

Названы поступки туристов, которые раздражают жителей того или иного государства и производят на них отрицательное впечатление. Об этом пишет The Travel.

В первую очередь речь идет об одежде, в которой иностранцы появляются в общественных местах. «Важно чувствовать себя комфортно в ходе осмотра достопримечательностей. Тем не менее вы должны помнить, где вы находитесь», — отмечают авторы материала, подчеркивая, что, к примеру, в некоторых странах не стоит надевать излишне яркие или оголяющие тело предметы гардероба, а также обувь на высоких каблуках.

Кроме того, отрицательное впечатление на окружающих может производить публичная демонстрация национальной символики или дорогостоящих аксессуаров, использование крупных фотокамер, появление в людных местах с чрезмерно громоздкими рюкзаками или сумками и частое обращение к масштабным печатным картам местности.

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Наконец, указано в статье, выдать туриста может взаимодействие с уличными торговцами, проблемы в обращении с наличными деньгами и общественным транспортом, а также слишком банальный подход к позированию для памятных фотографий. «Поскольку мы сами когда-то это делали, мы знаем, что не можем помешать вам "толкнуть" Пизанскую башню. Но вместо этого непременно попробуйте и другие позы!» — говорится в тексте.

19 февраля сообщалось, что пользователи сети перечислили самые раздражающие привычки туристов в аэропорту и самолетах.

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