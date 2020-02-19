Перечислены самые раздражающие привычки туристов в аэропорту

Пользователи сети перечислили самые раздражающие привычки туристов в аэропорту и самолетах. Дискуссия на эту тему возникла на портале Reddit.

Участник форума под никнеймом emil199 задал вопрос: о каких правилах этикета постоянно забывают путешественники? Обсуждение в комментариях показало, что одно из таких правил — взвешивание багажа перед регистрацией на рейс. «Не заставляйте целую очередь наблюдать за тем, как вы открываете свой чемодан и достаете оттуда лишнюю пару джинсов», — посоветовали юзеры.

Другой комментатор заявил, что больше всего его раздражают люди, толпящиеся перед выходом на посадку.

Третьего возмутили пассажиры, которые занимают место у прохода в самолете, тут же пристегиваются и раскладывают свои вещи на соседние сиденья до того, как их займут попутчики.

Кроме того, в числе самых раздражающих факторов оказались запах еды, кричащие и пинающие спинки кресел дети, босые пассажиры, слишком резкий запах духов у соседа, а также аплодисменты при посадке самолета.

Ранее в феврале грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, — продукты питания. Грузчики зачастую швыряют такие сумки вместо того, чтобы аккуратно их класть.

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