Названы главные проблемы россиян при проходе контроля в аэропорту

Каждый пятый россиянин признался, что сталкивается с трудностями при проходе контроля в аэропорту. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, одной из главных проблем большинство туристов считают досмотр личных вещей в аэропорту. Многие пожаловались на то, что с трудом проходили эту процедуру из-за определенных предметов в чемоданах. Среди них путешественники перечислили зажигалки в виде патрона, игрушечные мечи и пистолеты, магниты в виде мечей и брелоки в виде ножей, никотиновую кислоту, штопор, луковицы тюльпанов из Нидерландов, квадрокоптер, фишки для покера, капсулы для кофе-машины и гель для душа в виде пивной бутылки.

Кроме того, некоторые туристы признались, что сотрудники паспортного контроля часто не узнавали их по фотографии в удостоверяющем личность документе. В таких случаях россиянам задавали уточняющие вопросы, например, адрес прописки, день рождения ближайших родственников, а иногда спрашивали про знак зодиака.

Также причиной возникновения трудностей при досмотре оказывались неудачные шутки путешественников. Так, например, один пассажир рассказал, что однажды ради забавы сообщил, что несет с собой бомбу. Другая же туристка при проверке паспорта заявила, что это украденный документ и она незаконно везет чужих детей.

Ранее в феврале грузчик аэропорта рассказал, какие предметы в чемоданах авиапассажиров раздражают его и коллег больше всего. По его словам, худшее, что путешественник может упаковать в багаж, — продукты питания. Он отметил, что они гниют и начинают пахнуть. Кроме того, он посоветовал не класть в чемодан алкоголь.

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