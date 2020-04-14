Бортпроводники рассказали о поведении российских туристов во время пандемии

Бортпроводники российских авиакомпаний рассказали о поведении туристов во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями они поделились с «Лентой.ру».
По утверждению членов экипажей, в большинстве своем пассажиры вели себя спокойно и почти все летали без масок.
«Из общего количества в них были только 10-15 процентов, никакой паники не было. Больше всего людей, как обычно, интересовало, когда принесут еду. Так что особо ничего не изменилось», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что все бортпроводники были оснащены средствами индивидуальной защиты — масками и антисептиками. Случаев заражения среди пассажиров или членов экипажа зафиксировано не было. Сейчас этот перевозчик временно прекратил перелеты.
Сотрудник другой авиакомпании, сохранившей часть внутренних рейсов, рассказал, что на них значительно уменьшилось количество пассажиров. До конца марта люди летали без масок, а после введения в стране режима самоизоляции начали ими пользоваться до 70-80 процентов граждан.
«На прошлой неделе даже видел мужчину в противогазе. В последнее время стало чувствоваться напряжение на борту: не дай бог кто-то кашлянет, люди сразу просят пересадить их подальше. Наша задача помогать пассажирам сохранять спокойствие, чтобы перелет прошел комфортно», — отметил бортпроводник, добавив, что на его рейсах также не выявляли заболевших.
Ранее сообщалось, что стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines, работавшая каждый день во время распространения коронавируса по миру, рассказала о своем долге перед пассажирами. Девушка отметила, что большинство из них летает по крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения