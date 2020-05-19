Появились подробности открытия туристического сезона в Крыму

Открытия курортного сезона в Крыму не стоит ждать 1 июня — оно состоится в конце июня или начале июля. Такой прогноз дала член общественной организации «Союз гостеприимства» и руководитель севастопольской мини-гостиницы «Дельта» Юлия Бедаш.

«Пока и адекватных рекомендаций Роспотребнадзора нет, и объекты размещения к новым правилам не готовы. Времени до лета слишком мало», — пояснила эксперт, отметив, что заявки на бронирования отелей в основном идут на конец июля, август и осенние месяцы.

Кроме того, Бедаш уточнила, что сотрудники курортной сферы сейчас на самоизоляции либо в вынужденных отпусках. Исключения составляют лишь некоторые небольшие гостиницы, которые принимают бизнес-путешественников.

Тем не менее, по заверениям специалиста, подготовка к летнему сезону все же идет активно. «Мини-отели, особенно прибрежные, вовсю продвигаются в соцсетях, уделяют внимание и наружной рекламе. Перестраивают работу: многие начали менять тип питания, отказываются от «шведской» линии, переделывают меню под a la carte или готовятся кормить туристов в две смены», — поделилась Бедаш.

17 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки, и добавил, что совместно с правительством России к 1 июня они должны выработать план открытия санаторно-курортной сферы.

8 мая Аксенов объяснял невозможность курортного сезона в регионе. Он заметил, что это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенного в различных российских регионах на фоне пандемии, и подчеркнул, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 298 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. 25 из них завезены из-за границы, 31 — из других регионов России, 27 — по контакту с прибывшими из российских регионов.

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