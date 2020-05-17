Глава Крыма рассказал о сроках открытия курортных объектов в регионе

Санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крымf могут открыться для жителей региона после 15 июня. Такой прогноз на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове дал глава республики Сергей Аксенов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки, и добавил, что совместно с правительством России к 1 июня они должны выработать план открытия санаторно-курортной сферы.

«Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения], я пока по другим субъектам ничего сказать не могу», — пояснил глава республики.

Ранее в мае Сергей Аксенов заявил, что решение о судьбе туристического сезона на курортах Крыма будет принято позднее с учетом ситуации со вспышкой коронавируса. Глава региона также выразил мнение, что «Крым завязан на курортный сезон», и при его отсутствии экономика республики «будет двигаться совсем в другом направлении».

8 мая Аксенов объяснял невозможность курортного сезона в регионе. Он заметил, что это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенного в различных российских регионах на фоне пандемии, и подчеркнул, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 259 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 18 мая.

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